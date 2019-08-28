سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: وكالات

سجل متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بواقع قرش في بداية التعاملات لدى بعض البنوك وشركات الصرافة المصرية، ليسجل متوسط السعر 16.50 جنيها للشراء مقابل 16.60 جنيها للبيع، "الجنيه = 100 قرش".

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي ارتفاعا طفيفا بنحو قرش ليسجل 16.51 جنيها للشراء مقابل 16.61 جنيها للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والشركة المصرفية العربية والمصرف المتحد والبركة والمصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات.

وارتفع سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي الكويتي بنحو قرش ليسجل 16.52 جنيها للشراء مقابل 16.62 جنيها للبيع، وهو السعر ذاته في بنكي قناة السويس وعودة.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.53 جنيها للشراء و16.63 جنيها للبيع، وهو أعلى سعر في البنوك المصرية اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، بنحو قرشين ليسجل إلى 16.50 جنيها للشراء مقابل 16.50 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في بنكي بلوم والأهلي اليوناني

بينما سجل سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان أدني مستوي عند 16.49 جنيها للشراء مقابل 16.49 جنيها للبيع.

وخفض البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% و15.25% على الترتيب. وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد شهد سعر شراء اليورو تراجعا بنحو قرشين ليسجل 18.29 جنيها، كما انخفض سعر البيع بنحو قرشين ليبلغ 18.41 جنيها، بينما ارتفع سعر الإسترليني 10 قروش للشراء ليبلغ 20.24 جنيها للشراء وزاد 11 قرشا البيع ليسجل 20.40 جنيها.

أما على صعيد العملات العربية، فقد شهد سعر الريال السعودي تراجعا طفيفا بنحو قرش ليسجل 4.39 جنيهات للشراء و4.42 جنيه اتللبيع، بينما استقر نسبيا الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيهات للشراء و4.51 جنيهات للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي بنحو قرش لسعر الشراء مسجلا 54.32 جنيها للشراء بينما هبط سعر البيع بنحو 3 قروش ليهبط إلى 54.69 جنيها.