أنظار المستثمرين على تايلاند مع تعمق الحرب التجارية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أخذ المستثمرون ينظرون «بجدية إلى تايلاند» مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لرئيس مجلس الأعمال الأمريكي والآسيان، ألكسندر فيلدمان وفق تقرير نشره موقع «سي ان بي سي».

وقال التقرير: كثيراً ما تم الاستشهاد بفيتنام كواحدة من أكبر المستفيدين في الحرب التجارية حيث تقوم الشركات بتحويل إنتاجها من الصين لتجنب الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن سوق العمل في فيتنام يتقلص، فيما تتطلع الشركات الآن إلى نقل التصنيع إلى بلدان آسيوية أخرى بدلاً من ذلك -وهذا يشمل تايلاند، حسبما صرح «فيلدمان» لمحطة «سي إن بي سي» أمس.

ولقد شهدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي استمرت أكثر من عام، قيام كلا البلدين بفرض رسوم على واردات بقيمة مليارات الدولارات من بعضها البعض. وفي تغريدة يوم الجمعة الماضي، بعد الإعلان عن المزيد من الرسوم الجمركية على بكين، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية «للبدء فوراً في البحث عن بديل للصين».

ووفقًا لفيلدمان، تقوم ثلاث شركات «صاحبة علامات تجارية شهيرة» بنقل الأشخاص من الصين إلى تايلاند. دون أن يتطرق إلى أسمائها. مضيفاً: «إن هذه الشركات الثلاث تنقل الأقسام، وربما عشرات الملايين، ومئات الملايين، وربما أكثر من الدولارات. هذا فيما يخص تايلاند وحدها»، مؤكداً أن الاستثمار في تايلاند جزء من اتجاه طويل الأجل.