وول ستريت تفتح مرتفعة مع تنامي آمال التجارة

المصدر: عواصم - وكالات

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس فيما تراود المستثمرين الآمال بحل الخلاف التجاري القائم منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم رغم رسائل متباينة من الجانبين.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 115.63 نقطة بما يعادل 0.45% ليصل إلى 26014.46 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.76 نقطة أو 0.51 بالمئة مسجلاً 2893.14 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 55.05 نقطة أو 0.7 %إلى 7908.78 نقاط.

الأسهم الأوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة مكاسب الأسهم الإيطالية التي تلقت دعماً من مساعٍ لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في روما، في حين حفز تعهد بكين تعزيز مبيعات السيارات موجة مكاسب لأسهم شركات السيارات المنكشفة على الأسواق الصينية.

وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في ميلانو مرتفعاً 1.5%، متفوقاً بكثير عن نطرائه في المنطقة، بعدما بدا أن حركة 5 نجوم والحزب الديمقراطي المعارض على مشارف اتفاق لتشكيل حكومة إيطالية جديدة.

وبينما استمرت الخلافات بين الحزبين الخصمين التقليديين على المناصب الوزارية، ثمة احتمال كبير بأن يعود جوزيبي كونتي رئيساً للوزراء.

غير أنه إذا فشلت المحادثات، فإن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد يُقبل على شهور من الضبابية السياسية في وقت يواجه فيه ركوداً اقتصادياً وعجزاً متنامياً في الميزانية ومواجهة محتملة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ميزانيته.

واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعاً 0.6%، ليعوض خسائره التي تكبدها صباحاً بقيادة قطاعي المرافق والسيارات، وهما من القطاعات الدفاعية.

ووردت أنباء بأن مجلس الدولة الصيني يدرس تخفيف وإزالة قيود مفروضة على مشتريات السيارات، في خطوة لقيت ترحيباً من صناع السيارات وكذلك الأسواق الأوسع نطاقاً التي تئن تحت وطأة الخلاف التجاري المستمر منذ فترة طويلة.

وتخلف مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني في أدائه عن أداء نظرائه، متراجعاً 0.1% مع ارتفاع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته في نحو شهر، بعدما تعهدت أحزاب المعارضة بالسعي لتمرير قانون يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في نهاية أكتوبر. وقفز مؤشر دبلن الذي يتأثر عادة بأنباء الانسحاب البريطاني مدعوماً بهذه التطورات، ليغلق مرتفعاً 1.5%.

الأسهم اليابانية

وانتعشت الأسهم اليابانية انتعاشاً متواضعاً أمس بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض رسوم جديدة على السيارات الواردة من اليابان قريباً.

وصعد مؤشر نيكي القياسي واحداً في المئة إلى 20456.08 نقطة، وقاد المكاسب سابارو وشركات صناعة إطارات السيارات. كان المؤشر نزل 2.2% أول من أمس إلى أدنى إغلاق منذ 11 يناير.

وفي مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين سئل ترامب ما إذا كان ما زال يدرس فرض رسوم على السيارات اليابانية، فأجاب بأن إدارته لا تبحث ذلك لكنه أضاف إنه قد يفعل ذلك مستقبلاً.

ساهم ذلك في ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات وقطع الغيار المدرجة في طوكيو.

وقفز سهم سابارو، صاحبة أكبر انكشاف للإيرادات على الولايات المتحدة بين شركات صناعة السيارات اليابانية، 4.9 بالمئة، وصعد مؤشر قطاع معدات النقل 1.2%.

وزاد سهم بريدجستون 3.1% ويوكوهاما للمطاط ثلاثة في المئة وسوميتومو للمطاط 2.3 في المئة، وسجل قطاع منتجات المطاط أكبر المكاسب بين القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين لمؤشر توبكس، مرتفعاً 1.5 بالمئة.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8% إلى 1489.69 نقطة مع ارتفاع 31 قطاعاً.