الأسواق العالمية تتباين تأثراً بمواقف قطبي الحرب التجارية «المتحفظة»

المصدر: نيويورك ــ رويترز

تباين أداء الأسواق العالمية، أمس، بالتزامن مع التصريحات المتحفظة والمتباينة بين قطبي الحرب التجارية العالمية، وفيما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة تجارية مع الصين، مشيراً إلى ما وصفه بتنامي الضغوط الاقتصادية على بكين وفقدان وظائف في الصين، أعادت وزارة الخارجية الصينية التأكيد على أنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثاً بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن تُوقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعاً ملائمة لإجراء محادثات.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بعدما ارتفعت في بداية الجلسة، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.45 % إلى 25781.46 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 0.37 % مسجلا 2867.14 نقطة، ونزل ناسداك المجمع 0.49 % إلى 7814.78 نقطة. ودفعت الأسهم المدرجة في لندن الأسهم الأوروبية للهبوط، لكن دلائل على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدت من الخسائر.

ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة مع عودة المستثمرين من عطلة البنوك يوم الاثنين، في حين نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.22 بالمئة.

وانتعشت الأسهم اليابانية بشكل متواضع بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وصعد المؤشر نيكاي القياسي واحدا بالمئة إلى 20456.08 نقطة.

وارتفع الذهب، وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 1530.28 دولارا للأوقية (الأونصة)، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1540.80 دولاراً.

وزادت أسعار النفط ، وصعد خام برنت 32 سنتاً بما يعادل 0.55% إلى 59.02 دولاراً للبرميل بعد أن نزل واحداً بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل تراجعاً لليوم الثالث على التوالي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً أو 0.67 % إلى 54 دولاراً للبرميل.