ترامب يُريح الأسواق العالمية بتهدئة الحرب التجارية

المصدر: نيويورك - رويترز

أراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير الأسواق العالمية، وتنفس المستثمرون الصعداء، بعد أن أدلى بتصريح هدأ به مخاوف الكثيرين حول الحرب التجارية بعدما استعر لهيبها مؤخراً نتيجة رسوم متبادلة تم فرضها بين الولايات المتحدة والصين.

وكان ترامب قد قال: «إن مفاوضات التجارة مع الصين في وضع أفضل كثيراً من أي وقت مضى». وأضاف متحدثاً على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا: «اتصلت الصين الليلة قبل الماضية بكبار مسؤولينا التجاريين وقالت دعونا نرجع إلى الطاولة، لذا سنعود إلى الطاولة، وأعتقد أنهم يريدون فعل شيء ما».

وامتدح ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ بعد أيام من الإشارة إليه كعدو، وقال: «يريدون التهدئة.. هذا أمر عظيم صراحة وأحد أسباب أنه قائد عظيم، الرئيس شي، وأحد أسباب أن الصين دولة عظيمة، هو أنهم يفهمون كيف هي الحياة».

من جهته، قال ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، والذي كان يقود المحادثات مع واشنطن، إن بلاده مستعدة لحل النزاع التجاري من خلال مفاوضات هادئة وإنها تعارض بشدة تصعيد النزاع.

وقد استجابت الأسواق العالمية سريعاً لنغمة التهدئة التي سادت تصريحات الجانبين، الأمريكي والصيني، حيث انتعشت مؤشرات وول ستريت كلها، وارتفع «داو جونز» 288 نقطة مسجلاً 25917 نقطة، وكذلك صعد ستاندرد آند بورز 30 نقطة مسجلاً 2876 نقطة، وزاد ناسداك 94 نقطة مسجلاً 7846 نقطة.

كذلك استقرت مؤشرات الأسواق الأوربية على وقع التهدئة، حيث ربح مؤشر داكس 46 نقطة في تداولات ما قبل الإغلاق، كذلك ارتفع مؤشر كاك 24 نقطة.

وكانت أسواق العملات قد تأثرت بتزايد مخاوف الحرب التجارية قبل التهدئة الأخيرة. ونزل اليوان الصيني لأقل مستوى في 11 عاماً في السوق الداخلية، وسجل مستوى قياسياً متدنياً في الأسواق الخارجية، إلى 7.1500 يوانات للدولار، وهو أضعف سعر له منذ فبراير 2008، وفي السوق الخارجية، تراجعت العملة الصينية إلى 7.187 يوانات للدولار، وهو أقل مستوى منذ بدء تداول العملة دولياً في 2010 ثم تعافت إلى 7.1624 يوانات بانخفاض 0.4 % خلال أمس.

وفي مؤشر على عودة بعض الهدوء للأسواق، نزل الين الياباني 0.4 % إلى 105.76 ين للدولار بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 104.46 ين. وتعافى الدولار وارتفع في أحدث تعاملات 0.3 % مقابل سلة من العملات، ومقابل اليورو، ارتفعت العملة الأمريكية 0.2 % إلى 1.1115 دولار لليورو.

أما بالنسبة للمعدن الأصفر فقد ارتفعت أسعاره إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات، مع تضرر الأسهم العالمية قبل التهدئة الأخيرة، وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 1541.30 دولاراً للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولاراً للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1551.80 دولاراً للأوقية.