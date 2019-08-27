«اتصالات» المغرب تبرم صفقة بمليار دولار

المصدر: الرباط ـ رويترز

قالت اتصالات المغرب، إنها وقعت اتفاقاً بقيمة عشرة مليارات درهم مغربي (مليار دولار) مع الحكومة المغربية لتطوير بنية تحتية للاتصالات على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وقالت الشركة إن الصفقة، التي تغطي شبكات النطاق العريض للإنترنت فائق السرعة إضافة إلى خطوط الهاتف الثابت، هي السادسة من نوعها بينها وبين الحكومة، وهو ما يجعل إجمالي استثماراتها يصل إلى 68 مليار درهم.

واتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست في باريس، مملوكة بنسبة 53% لمجموعة اتصالات الإماراتية. وتملك الحكومة المغربية حالياً حصة قدرها 22 في المئة في اتصالات المغرب، وتدير شركات تابعة في عدد من الدول الأفريقية.