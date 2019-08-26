أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى في 6 سنوات

قفز الذهب بما يزيد عن واحد في المئة مخترقا مستوى 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الإثنين، وذلك للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل تنامي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1531.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 11.53 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1538.90 دولار للأوقية.

وقال كارستن مينكي المحلل لدى جوليوس باير "ما يحدث بسبب التوترات التجارية وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي أو ربما ركود عالمي، وهو ما يدفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة للاستثمار".

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن رسوم إضافية قدرها خمسة في المئة على منتجات صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، بعد ساعات من قيام بكين بالكشف عن رسوم انتقامية على منتجات أمريكية قيمتها 75 مليار دولار.

ومن بين المعادن النفسية الأخرى، قفزت الفضة 1.2 في المئة إلى 17.61 دولار للأوقية وكان قد سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017 عند 17.77 دولار.

وارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 860.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم واحدا في المئة إلى 1475.10 دولار للأوقية.