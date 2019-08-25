مؤسس هواوي يتعهد بالسيطرة على العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تعهد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "هواوي" الصينية رين زينغفاي بإنشاء جيش " يسيطر على العالم" حسب تعبيره ، مؤكدا أن شركته ستتغلب على المصاعب الحالية.

وقال زينجفاي في رسالة إلى الموظفين، إن "عليهم أن يبدؤوا مرحلة شبيه بالمعركة حتى يتجاوزوا الأزمة".

ويأتي هذا التصريح إثر العقبات التي تواجهها الشركة الصينية بسبب الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية، إثر مخاوف مرتبطة بالأمن القومي واحتمال تسخير أجهزة "هواوي" في التجسس لصالح بكين.

وتتجه الحكومة البريطانية إلى حظر الاعتماد على معدات الشركة في إقامة شبكة الجيل الخامس، وخضعت لندن لضغوط شديدة من واشنطن حتى تسلك هذا المنحى.

ويوم الجمعة، أقرت "هواوي" بأن من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى تراجع رقم معاملاتها، بما يقارب 10 مليارات دولار خلال السنة الجارية.

وأكد المدير التنفيذي، أن الشركة تواجه معركة حياة أو موت، لذلك "يتوجب على الموظفين أن يتعاملوا مع المسألة بقدر كبير من الحزم."

وأوردت الرسالة التي جرى تسريبها إلى "رويترز"، أن المدير التنفيذي أشار إلى نتائج إيجابية حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام.

وأكد زينجفاي ضرورة رفع استثمارات الشركة في مجالات عدة مثل انتاج بعض المعدات، بهدف "ضخ دماء جديدة في هواوي"، التي تواجه قيودا كبرى في الولايات المتحدة.

وكتب جازما: "حين نتمكن من اجتياز أكثر لحظة حرجة في التاريخ، سيكون ثمة جيل جديد قد ولد فما الذي سيفعله؟ سيسيطر على العالم".

وتنفي شركة "هواوي" الصينية أن تكون متعاونة مع الاستخبارات الصينية، لكن الماضي العسكري لمؤسس الشركة يثير الكثير من الشكوك في العواصم الغربية.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن الصين قد تحاول استغلال معدات هواوي للتجسس على مسؤولين أمريكيين، وسرقة معلومات تجارية وعسكرية حساسة.