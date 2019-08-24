أدنى مستوى للنحاس في عامين

المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار النحاس، أمس، إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين متضررة من تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتعثر نمو الاقتصاد الصيني وضعف اليوان وهو ما يقوض آفاق الطلب.

وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.9 % إلى 5632 دولاراً للطن، بعد أن لامست أثناء الجلسة 5624.50 دولاراً وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017.

ويُنهي النحاس الأسبوع منخفضاً حوالي 2%، وهبط أكثر من 20% من ذروته التي سجّلها في يونيو العام الماضي.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود النيكل مستقرة عند 15660 دولاراً للطن، لكنها تنهي الأسبوع منخفضة حوالي 3 % مقلصةً اتجاهاً صعودياً ارتفعت فيه أسعار المعدن الذي يستخدم لجلفنة الصلب حوالي 4 آلاف دولار.

وأغلقت عقود القصدير منخفضة 1.9% عند 15900 دولار للطن ومواصلة الهبوط للأسبوع الـ 11على التوالي.