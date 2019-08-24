ترامب يأمر بإيجاد بديل عن الإنتاج بالصين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال الرئيس دونالد ترامب أمس إنّه «أمر» الشركات الأمريكية بإيجاد بديل عن الإنتاج في الصين، ووعد بالرد على الرسوم الجديدة التي فرضتها بكين.

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات الصارمة، «سأرد على التعريفات الصينية». وأضاف «بموجب ذلك، نأمر الشركات الأمريكية الكبرى أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار شركاتها إلى الوطن لصنع منتجاتها في أمريكا».

وكتب ترامب «لسنا بحاجة إلى الصين، وبصراحة، سنكون في وضع أفضل من دونها» مشيراً إلى ما وصفه بـ «االأموال الضخمة التي سرقتها الصين في الولايات المتحدة». مجدداً تصميمه على وضع حد لها.