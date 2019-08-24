«موديز» تخفض توقعاتها لنمو 16 دولة آسيوية

المصدر: هونج كونج - الوكالات

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 16 اقتصاداً في آسيا.

ومن بين الـ16 اقتصاداً، أظهرت هونج كونج وسنغافورة توسعات ضعيفة بشكل خاص هذا العام، مع تدهور كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالنصف الأول من 2018. وجاءت المراجعة بسبب التباطؤ الحاد في الاقتصادات ذات التوجه الخارجي، فضلاً عن العوامل المحلية التي أعاقت اقتصاد كل من اليابان والهند والفلبين.

وأشارت «موديز» إلى أن تكوين رأس المال المرن يعكس ضعف الصادرات، وخاصة بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على التجارة مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج.

ويغطي تقرير «موديز» اقتصادات أستراليا والصين وهونج كونج والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا وماليزيا ومنغوليا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وتايوان وتايلاند وفيتنام.