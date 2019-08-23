تعافي نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو

المصدر: بنجالورو - رويترز

أظهر مسح أن نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تسارع قليلاً في أغسطس، بدعم من قوة أنشطة الخدمات ومع تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية، لكن مخاوف الحرب التجارية أثرت سلباً على التوقعات المستقبلية لتبلغ أضعف مستوياتها في أكثر من ست سنوات.

وعلى الرغم من تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي، لم تبد الولايات المتحدة والصين أي مؤشر على التراجع في حربهما التجارية.

وأضعف ذلك آمال الشركات في حدوث تسارع كبير للنشاط الاقتصادي قريباً، مما يسلط الضوء بدوره على تعهدات صانعي السياسات بتعزيز سياسات التيسير النقدي.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يعد مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 51.8 في أغسطس من 51.5 في يوليو، لتأتي القراءة أعلى مما أشارت إليه التوقعات في استطلاع أجرته رويترز عند 51.2. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

ونزل مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل يقيس تفاؤل الشركات بوجه عام إلى 55.5، وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2013، من 58.8 في يوليو.

وشهدت الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة انتعاشاً محدوداً. فزادت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 53.4 من 53.2 في يوليو.