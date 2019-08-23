«كامكو» الكويتية تعيد هيكلة رأسمالها

المصدر: الكويت - رويترز

أفادت شركة «كامكو» للاستثمار الكويتية بحصولها على موافقة هيئة أسواق المال على إعادة هيكلة رأسمالها البالغ 26.33 مليون دينار (86.58 مليون دولار) ليصل إلى 34.23 مليون دينار استكمالاً لعملية الاندماج عن طريق الضم مع شركتها التابعة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).

وقالت كامكو، في بيان للبورصة الكويتية،: إن إعادة هيكلة رأس المال ستتضمن تخفيضه إلى 23.74 مليون دينار باستخدام أسهم الخزينة البالغة 25.85 مليون سهم بقيمة اسمية 2.585 مليون دينار.

كما تتضمن أيضاً زيادة رأس المال من 23.74 مليون دينار إلى 34.23 مليون دينار عن طريق زيادة عينية تعادل 10.488 ملايين دينار تتم من خلال إصدار 104.88 ملايين سهم من دون علاوة إصدار يتم تخصيصها لمساهمي شركة جلوبل بنسبة مقايضة 0.755 سهم من أسهم كامكو مقابل كل سهم من أسهم جلوبل.

ومن المقرر أن يتم عرض مقترح إعادة الهيكلة على الجمعية العمومية لكامكو تمهيداً للموافقة عليه واستكمال إجراءات الاندماج. وفي يوليو، أعلنت كامكو وجلوبل حصولهما موافقة هيئة أسواق المال على اندماجهما، مؤكدتين أن عملية الدمج ستسفر عن نشوء واحد من أكبر الكيانات الاستثمارية بالمنطقة من حيث حجم الأصول المدارة.