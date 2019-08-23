الصين تُهدد بالتصعيد التجاري.. وترامب يرد: «أنا المُختار للحرب»

المصدر: واشنطن، بكين - الوكالات

هددت الصين بالتصعيد في حربها التجارية المشتعلة مع الولايات المتحدة، فيما رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه هو المختار من الله لخوض هذه الحرب.

وقال جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه حال التزمت الولايات المتحدة بطريقتها الخاصة، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ التدابير المضادة المقابلة.

ولم يوضح فينج في حديث مع شبكة «سي إن بي سي» ما هي تلك التدابير التي قد تتخذها بلاده، لكنه أكد الحاجة إلى الإنصاف في المفاوضات التجارية، وأنه على الولايات المتحدة تغيير إجراءاتها الخطأ.

من جانبه أكد الرئيس ترامب، أمس، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنّه «المختار» من الله لأداء هذه المهمّة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مطوّل في حديقة البيت الأبيض «هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون».

وفرض ترامب رسوماً جمركية قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً، كما يعتزم فرض تعريفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين أول سبتمبر و15 ديسمبر.

ورغم تحذير صندوق النقد الدولي من أن حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي، لا يبدو أن سيد البيت الأبيض بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب.

وأضاف ترامب «أنا أواجه الصين. أنا أواجه الصين في التجارة، وهل تعرف ماذا؟ نحن نفوز».

وأضاف «لقد وضعني الناس في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع، وهذا ما أقوم به».