ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة من صناديق التحوط إلى 55.9 مليار دولار

المصدر: لندن - الوكالات

ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من صناديق التحوط خلال العام الحالي مقارنة مع عام 2018، في ظل مكافحة الصناعة لاستعادة المستثمرين الذين سئموا من ارتفاع الرسوم والأداء الضعيف.

ووفقاً لتقرير «إي فيسمنت» الصادر أمس سحب المستثمرون 8.4 مليارات دولار من صناديق التحوط خلال يوليو، لتصل قيمة صافي التدفقات الخارجة خلال العام الجاري حتى الآن إلى 55.9 مليار دولار، مقارنة مع 37.2 مليار دولار في العام الماضي بأكمله. ولم تعانِ كل صناديق التحوط من تخارج السيولة، إذ شهدت 37% من الصناديق صافي تدفقات نقدية داخلة هذا العام.