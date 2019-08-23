البلغارية جورجيفا تقترب من رئاسة صندوق النقد

المصدر: واشنطن - د ب أ

أوصى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بإلغاء الحد الأقصى للسن لتولي منصب المدير التنفيذي للصندوق، في خطوة قد تمهد الطريق أمام الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، لتولي هذا المنصب خلفاً لكريستين لاجارد، حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبيرغ».

ورشحت الحكومات الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر جورجيفا، التي تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، لشغل منصب مدير صندوق النقد .

وقال الصندوق في بيان أمس إن القواعد الحالية لصندوق النقد الدولي تحظر تعيين مدير جديد يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر ويقول إنه لا يمكن أن يقوموا بهذا الدور بعد بلوغهم سن السبعين. وأتمت جورجيفا عامها السادس والستين الأسبوع الماضي.