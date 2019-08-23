«ليبرا» تخضع لتحقيق أوروبي

المصدر: لندن - الوكالات

تخضع عملة «ليبرا» الافتراضية التي أطلقتها «فيسبوك» إلى التدقيق من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكره مصدران على دراية بالأمر لـصحيفة «فاينانشيال تايمز».

وأرسلت المفوضية الأوروبية استبيانات إلى مجموعات مشاركة في مشروع «ليبرا»، كجزء من عملية أوّلية لجمع المعلومات، في ظل مخاوف من أن العملة قد تضر بالمنافسة بشكل غير عادل.

وأوضحت وثيقة اطلعت عليها «بلومبيرغ» أن المفوضية تحقق حالياً في السلوك المحتمل المناهض للمنافسة، المتعلق بـ«ليبرا أسوسيشن» وسط مخاوف من أن نظام الدفع المقترح قد يضر بمنافسيه بشكل غير عادل. ووفقًا للوثيقة، فإن المسؤولين قلقون بشأن الكيفية التي قد تخلق بها «ليبرا» قيود منافسة محتملة على المعلومات التي سيتم تبادلها واستخدام بيانات المستهلك.