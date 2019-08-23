وزارة الطاقة الأمريكية تبيع 10 ملايين برميل من النفط الخام

المصدر: واشنطن - الوكالات

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تعتزم بيع 10 ملايين برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أنها ستتلقى عروض الشراء حتى 28 الجاري، على أن يتم التسليم بين أول من أكتوبر و30 نوفمبر.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من المبيعات، التي نفذتها أمريكا من احتياطيها النفطي الاستراتيجي وفقاً لبرنامج يهدف لبيع 260 مليون برميل حتى عام 2027.

وبحسب «ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس»، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لدى الولايات المتحدة يقدر بنحو 645 مليون برميل من الخام. وكانت واشنطن قد باعت كمية من احتياطيها الاستراتيجي النفطي كان آخر جولة منها في مارس الماضي وسط جدل حول جودة الخام المباع بعد شكوى من «إكسون موبيل»، بشأن اكتشاف مستويات مرتفعة من كبريتات الهيدروجين.