«نيوفارما» تشتري وحدة لشركة هندية

المصدر: دبي - البيان

اشترت مجموعة «إيه إل إيه» المحدودة، المملوكة لشركة نيوفارما التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وحدة منتجات طبية يابانية من شركة لوبين الهندية، وفق ما نقلته وكالة أنباء بلومبيرغ عن إعلان للشركة الهندية.

وأضافت لوبين الهندية أن هذه الخطوة سوف تسهم في تسهيل عملياتها في اليابان وتعزز التركيز على أعمالها الأخرى هناك.

وأضافت الشركة الهندية لوبن أنها اتفقت مع شركة كيوا اليابانية للصناعات الدوائية المحدودة التابعة لها، من أجل بيع وحدة الحقن التابعة للأخيرة وأصول ذات علاقة في اليابان، إلى شركة «إيه إل إيه» المحدودة المملوكة لمجموعة نيوفارما في أبوظبي، أكبر مصنع للمنتجات الدوائية في الإمارات.

وتقع وحدة إنتاج الحقن والمرافق الخاصة بها في مدينة تسوجي في اليابان، وتعمل في مجال بيع والتعاقد على تصنيع الحقن.