طرح أول سندات صفرية الفائدة في ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

حاولت ألمانيا جمع ملياري يورو من طرح سندات صفرية الفائدة تستحق بعد 30 عاماً، لكنها لم تتمكن إلا من جمع 824 مليون يورو.

وعلقت وكالة أنباء بلومبيرغ على ذلك بأنها إشارة أخرى على أن سباق العالم نحو شراء السندات ربما توقف، بعد أن بلغت قيمة السندات ذات العائدات السلبية، 16 تريليون دولار في أنحاء العالم.

وقال أنطوان بوفيه خبير استراتيجيات التسعير في مجموعة آي ان جي المالية إن النتيجة الأشمل هي أن هذه علامة شؤم على السندات المالية. وكانت المجموعة تتطلع إلى فورة إصدار سندات أوروبية في موسم الصيف الشهر المقبل. ولم تستطع المجموعة تحديد ما إذا كانت هذه نقطة تحول في السباق طويل المدى على السندات الحكومية، حيث إن اهتزاز الثقة في قدرة البنوك المركزية على المساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي لا يزال قائماً.