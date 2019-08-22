المصدر: دوفيل، فرنسا ـ أ ف ب

أعلنت الأمينة العامة لمنظمة الإغاثة الشعبية الفرنسية، غير الحكومية، أمس أنّ الفقر ينتشر في فرنسا بشكل يبعث على «القلق الشديد».

وفي لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية على هامش «يوم المحرومين من العطل» الذي أقامته المنظمة في مدينة دوفيل لصالح خمسة آلاف طفل من منطقة باريس، اعتبرت هنرييت شتاينبرغ أنّ «الوضع يتردى، فثمة توسع للفقر بأشكال لم نعهدها». وقالت «نعتقد أنّ ذلك يدعو إلى القلق الشديد». وأوضحت أنّ تزايد الفقر يطال بشكل خاص «كبار السن». وتابعت «ثمة أثر لانخفاض مبالغ المعاشات التقاعدية» التي «تحتسب طبقاً لأفضل 25 سنة عوضاً عن أفضل 10 سنوات». كما أشارت إلى «مسنين كفلوا قروضاً لأبنائهم ويتوجب عليهم الدفع ما لم يتمكن الأبناء من السداد».

كما أنّ وطأة الفقر تطال الشباب أيضاً، إذ في المنطقة الباريسية «زارنا 10 آلاف شخص إضافيين في 2018 مقارنة بـ2017»، وفقاً لما قاله مسؤول المنظمة المحلي جان لوي دوران-دروين في مؤتمر صحافي في دوفيل. وقال إنّ «الوضع خطير جداً».