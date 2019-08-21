«أرامكو» تختار لازارد ومويلز لصفقة أسهم القرن

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

اختارت شركة أرامكو السعودية للنفط مؤسستي لازارد المحدودة ومويلز آند كو لترتيب الطرح العام لأكبر صفقة بيع أسهم في العالم بقيمة تبلغ 100 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ عن مصادر.

وأضافت الوكالة أن عدداً من البنوك بدأ الأعمال التحضيرية لطرح أرامكو الأولي العام، وفق مصادر لا تريد الإفصاح عن نفسها. وقالت المصادر إن أرامكو يمكن أن تضمن القيمة التي تريد جنيها من الطرح الأولي العام. ويعتبر الاختيار جيداً، خاصة لمؤسسة لازارد التي لم تكن من بين مستشاري أرامكو عند المحاولة الأولى للطرح الأولي.

وكانت أرامكو تتعاون في البداية مع مؤسسة إيفركور ومويلز وبنك إتش إس بي سي و جي بي مورغان ستانلي. واختيار لازارد لتقوم بهذا الدور يضعها على قائمة رواد الطرح الأولي العام، وفق ما ذكرته بلومبرغ.

وتخطط أرامكو للإدراج في البورصة في مطلع العام المقبل ولا تزال تخطط لإضافة مزيد من البنوك للمشاركة في الصفقة. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، ويمكن أن تغير الشركة خطتها أو تؤجلها، وفق المصادر. ولم يعلق متحدث باسم مويلز أو لازارد.

وكانت شركة أرامكو قد قالت في بيان لها إنها لا تزال تبحث في خيارات عدة في عملية الطرح الأولي العام، وستعلن عن أي تطورات جديدة في الوقت المناسب.