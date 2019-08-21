أمريكا تدرس تخفيض الضرائب لتفادي الركود

المصدر: واشنطن - أ ف ب

يدرس البيت الأبيض تخفيض الضرائب أو إلغاء بعض الرسوم لتفادي حدوث ركود اقتصادي بالبلاد، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية أمريكية، وذلك رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنّ الاقتصاد في حالة جيدة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنّ مسؤولين كباراً في البيت الأبيض يناقشون إجراءات عدة محفزة للاقتصاد بما في ذلك تخفيض الضرائب على الرواتب في شكل مؤقت لزيادة الدخل الحقيقي الشهري للموظفين.

فيما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ النقاشات تضمنت إلغاء رسوم جديدة فرضتها الإدارة الأمريكية على سلع صينية.

وقالت الصحيفتان إنّ النقاشات لا تزال في المراحل الأولى وإنّ المسؤولين لم يناقشوا الأمر بعد مع ترامب الذي سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس لإدخالها حيز النفاذ.

لكنّ البيت الأبيض نفى هذه التقارير في بيان نشرته صحيفة «واشنطن بوست» قائلاً إنّ «تخفيض الضرائب على الرواتب ليس موضع دراسة في الوقت الراهن».

والأحد، دفع ترامب ضد الحديث عن ركود وشيك بعد أن نشرت مجموعة تقارير الأسبوع الماضي توقعات متباينة للاقتصاد.

ونشر استطلاع يظهر توقع غالبية الاقتصاديين بحدوث ركود خلال العامين المقبلين، تقريباً في فترة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.