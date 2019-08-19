285 مليار دولار قيمة السندات الصينية المملوكة خارجياً

المصدر: بكين - شينخوا

أظهر المستثمرون العالميون إقبالاً متزايداً على شراء السندات الصينية وسط جهود البلاد المستمرة لفتح سوق السندات. وتمتلك المؤسسات الأجنبية إجمالي سندات صينية قيمتها أكثر من 2 تريليون يوان (حوالي 285 مليار دولار) في نهاية يوليو، وفقاً لما ذكرته مؤسسة شانغهاي للمقاصة وشركة الصين المركزية للودائع والمقاصة المحدودة.

وبلغت الزيادة الصافية في السندات المشتراة من قبل المستثمرين العالميين 41.6 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لمصلحة الدولة للنقد الأجنبي.

وقال فان روي يينغ، الباحث في بنك الصين، إن زيادة الحيازات الأجنبية لسندات اليوان لن تعزز سوق السندات في الصين فحسب، بل ستنوع أيضاً هيكل مستثمري السندات.

ولزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق السندات بالصين، أعلنت البلاد الشهر الماضي عن مجموعة من الإجراءات بما في ذلك السماح للمؤسسات ذات التمويل الأجنبي بممارسة أعمال التصنيف الائتماني بجميع أنواع السندات في سوق السندات بين البنوك وسوق الصرف في الصين.

من جانب آخر، شهدت المؤسسات المالية الصينية، بما فيها البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية، انتعاشاً في التدفقات الاستثمارية الصافية من المستثمرين الأجانب في الربع الثاني 2019، وفقاً لما ذكره منظم النقد الأجنبي في البلاد.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المالية الصينية 4.63 مليارات دولار خلال هذه الفترة، بينما تدفقت 3.14 مليارات دولار من الاستثمارات إلى الخارج، مما أدى إلى تدفق صافٍ بقيمة 1.49 مليار دولار، حسبما قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها على الإنترنت.

وحققت المؤسسات المالية الصينية استثمارات خارجية صافية بلغت 1.1 مليار دولار خلال الربع الثاني.