بريطانيا تواجه نقصاً في السلع عقب «البريكست»

المصدر: لندن- د ب أ

ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» نقلاً عن وثائق حكومية مسربة، أن المملكة المتحدة ستواجه نقصاً في الوقود والغذاء والدواء، بالإضافة إلى فقدان الوظائف وتعطل في موانئها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وحذر الملف الذي يطلق عليه اسم «العملية يلوهامر»، الذي أعده مكتب مجلس الوزراء، من احتمالية انخفاض إمدادات الطعام الطازج. وأضافت الصحيفة، أن العناصر الأساسية لسلسلة الإمداد، بما في ذلك المكونات والمواد الكيميائية والتعبئة، قد تتأثر.

وذكرت الوثيقة أن الرسوم الجمركية لاستيراد البنزين ستؤدي إلى إغلاق مصفاتي نفط وخسارة ألفي وظيفة وإضرابات وتعطيلات.