1.8 تريليون دولار إيرادات الصين في 7 أشهر بنمو 3 %

المصدر: بكين- د ب أ

أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية، أن الإيرادات المالية زادت بنسبة 3.1 % على أساس سنوي لتتخطى 12.56 تريليون يوان (حوالي 1.79 تريليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وجمعت الحكومة المركزية ما يزيد على 6.04 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة بزيادة 3.3 % على أساس سنوي، في حين شهدت الحكومات المحلية ارتفاعاً في الإيرادات المالية بنسبة 3 في المئة لتصل إلى حوالي 6.52 تريليون يوان، وفقاً للوزارة. وأوضحت أن الإنفاق المالي توسع بنسبة 9.9 % إلى ما يقرب من 13.8 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى يوليو.