ترامب يدعو «أبل» للإنفاق محلياً .. ومهلة إضافية لـ«هواوي»

المصدر: واشنطن- أ ف ب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة «أبل» العملاقة للتكنولوجيا إلى إنفاق «مبالغ طائلة» في الولايات المتحدة، وذلك قبل لقاء مع مديرها التنفيذيّ تيم كوك.

والتقى الرجلان مرات عدة من قبل، بما في ذلك لقاؤهما في مجمع الغولف الفخم الذي يملكه ترامب بنيوجيرسي. وكتب ترامب على «تويتر» «سأتناول العشاء مع تيم كوك من أبل.

سينفقون مبالغ طائلة في الولايات المتحدة. عظيم!».ويأتي الاجتماع عقب إعلان أبل أنها أنفقت نحو 60 مليار دولار في الولايات المتحدة وأنها توّظف حالياً نحو 90 ألف شخص في البلاد.

والكثير من منتجات الشركة المعلوماتية العملاقة يتم تجميعها في الصين وهي تعارض الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 10% المقرر فرضها على المنتجات المصنعة في الصين اعتباراً من الأول من سبتمبر.

ورفض ترامب دعوات أبل من أجل الحصول على إعفاء لمنتجاتها، وغرّد في يوليو: إن الشركة العملاقة يجب أن «تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، وعندها لا يتمّ فرض رسوم»، لكنّ إدارته أعلنت الخميس أنه سيتم إرجاء فرض رسوم على بعض المنتجات حتى ديسمبر.

وفي السياق، توقع مصدران مطلعان، أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران، أنه سيتم تمديد «الترخيص العام المؤقت» لهواوي 90 يوماً.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء.

ويأتي التمديد ليجدد اتفاقاً من المقرر أن ينتهي في 19 أغسطس الجاري لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية، وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة. وقال أحد المصدرين، إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع الجاري.