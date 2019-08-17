السيطرة على حريق محدود بمعمل شيبة للغاز بالسعودية

المصدر: البيان الالكتروني

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح : تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون " مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه - بفضل الله بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية عن سيطرة فرق الاستجابه لديها "على حريق محدود وقع صباح اليوم السبت في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث بوقوع أي إصابات".

وأكدت الشركة في بيان صحافي "أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث"، موضحة أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل حول الحادث حال ورودها.