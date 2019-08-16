«أرامكو» تسيطر على سوق نفط الهند عبر «ريلاينس إندستريز»

المصدر: نيودلهي- د ب أ

رأت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن شراء شركة «أرامكو» السعودية لجزء من شركة «ريلاينس إندستريز» الهندية المحدودة، سوف يمكن الشركة السعودية من السيطرة على سوق النفط الهندي والذي الأسرع نمواً في العالم، حيث يقوم المورّدون، ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا، بإحراز نجاح. وأفادت «بلومبرغ» بأن خطة أرامكو لشراء 20% من أعمال شركة «ريليانس إندستريز» الهندية في مجال النفط والمواد الكيميائية، يأتي مع ضمان شراء نصف مليون برميل يومياً من النفط الخام للمملكة على أساس طويل الأمد، وهو ما يبلغ نحو 25 مليون طن في العام.

ونقلت «بلومبرغ» عن سوشانت جوبتا، مدير التكرير والكيماويات في شركة «وود ماكينزي» في سنغافورة، إن الصفقة تمنح «أرامكو» الوصول إلى سوق تواجه فيه منافسة من جانب المنتجين الآخرين.