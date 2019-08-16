النفط يواصل الانخفاض دون 58 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط 3% إلى ما يقل عن 58 دولاراً للبرميل أمس، لتواصل الهبوط الذي سجلته الجلسة الماضية بنسبة 3% أيضاً، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي مخاوف حدوث ركود وزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وفي مؤشر على شعور المستثمرين بالقلق من أن الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، ربما يتجه صوب الركود، مما سيؤثر سلباً على طلب النفط، انقلب منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 2007. وتراجع خام القياس العالمي برنت 1.81 دولار أو 3% إلى 57.67 دولاراً للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 54.20 دولاراً للبرميل. وما زال سعر برنت مرتفعاً 10% منذ بداية العام بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء مثل روسيا في المجموعة المعروفة باسم «أوبك+».

تمديد التخفيضات

وفي يوليــو، اتفـــقت «أوبك+» علــى تــمديد تخـــفيضات إنتــاج النفط حتى مارس 2020 لدعم الخام. وألمح مسؤول سعودي في الثامــن من أغسطس إلى احتمال اتخاذ خطوات أخرى، قائلاً إن السعودية ملتــزمة بفـــعل كــل ما يلزم لإبقــاء الســـوق مستـــقرة في العام المقبل. لكن مساعي «أوبك» طغت عليها المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والضبابية بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وقال تاماس فارجا من «بي.في.إم» للسمسرة في النفط: «السوق باتت قلقة بشدة بشأن النمو العالمي».

ارتفاع المخزونات

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد قالت مؤخراً إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، في حين تراجعت كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 2.5 مليون برميل. وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 475 ألف برميل يومياً.