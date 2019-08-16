إندونيسيا تسجّل عجزاً تجارياً خلال يوليو

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة أمس تسجيل إندونيسيا عجزاً تجارياً خلال الشهر الماضي، وذلك لأول مرة منذ 3 شهور مع استمرار تراجع الصادرات للشهر التاسع على التوالي. وبحسب البيانات، بلغت قيمة العجز التجاري خلال يوليو الماضي 63.5 مليون دولار، في حين كان المحللون يتوقعون عجزاً قدره 420 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات إندونيسيا خلال يوليو الماضي بنسبة 5.12% سنوياً إلى 15.45 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 15.2% إلى 15.51 مليار دولار. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحللين كانوا يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة 11.2% والواردات بنسبة 17.8% خلال الشهر الماضي.

وتراجعت صادرات إندونيسيا من دون حساب النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.9% إلى 13.8 مليار دولار، في حين زادت صادرات النفط والغاز إلى 1.61 مليار دولار مقابل 1.41 مليار دولار في يوليو من العام الماضي.

وتراجعت الواردات من دون حساب النفط والغاز بنسبة 12% سنوياً إلى 13.76 مليار دولار، في حين تراجعت واردات النفط والغاز بنسبة 34.2% إلى 1.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها. جاكرتا - د ب أ