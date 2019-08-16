توقّعات بتراجع الطلب على الغاز في بريطانيا

توقعت شركات الغاز الطبيعي في بريطانيا تراجع الطلب على إنتاجها مع زيادة إنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح. وتراجعت حصة محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي من إجمالي إنتاج الكهرباء في بريطانيا إلى 19%، في حين أن متوسط حصة هذه المحطات خلال أيام العمل في الأسبوع الجاري كان 46%. وتبلغ حصة محطات الرياح 37% وحصة محطات الفحم 3.2% فقط خلال تشغيل اليوم.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن متوسط تدفق الغاز الطبيعي في بريطانيا بلغ 132 مليون متر مكعب يومياً، في حين أن متوسط التدفق خلال الأيام العشرة الماضية كان 146 مليون متر مكعب يومياً.

يذكر أن أسكتلندا، وهي أحد أقاليم بريطانيا، نجحت في إنتاج كهرباء من الرياح تكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية، ووصلت الطاقة الإنتاجية لمزارع الرياح فيها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 9.8 ملايين ميجاوات، بما يكفي لتغطية احتياجات حوالي 4.47 ملايين منزل، في حين أن إجمالي عدد المنازل في أسكتلندا يبلغ حوالي 2.6 مليون منزل فقط. لندن - د ب أ