الصين تهدد بإجراءات انتقامية رداً على الرسوم الأمريكية

المصدر: بكين - رويترز

ذكرت وزارة المالية الصينية أمس أن الصين ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة حتمية في مواجهة قرار الولايات المتحدة بفرض أحدث رسوم جمركية على سلع صينية.

وأضافت أن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك تفاهمات توصل إليها رئيسا البلدين، وتنحرف عن المسار الصحيح لتسوية النزاعات عبر المفاوضات. وقالت الولايات المتحدة في أوائل الشهر الجاري إنها ستفرض رسوماً جمركية على سلع صينية بـ 300 مليار دولار اعتباراً من أول سبتمبر مما يشمل فعلياً جميع الصادرات الصينية إلى أمريكا.

وتراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن جزء من الخطة الثلاثاء وأعلن إرجاء فرض رسوم على بعض السلع التي تضمها القائمة المستهدفة مثل الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض السلع الاستهلاكية على أمل تقليص تأثير الرسوم على المبيعات في موسم العطلات الأمريكية، لكن الرسوم ستُطبق على تلك المنتجات منتصف ديسمبر .