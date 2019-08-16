ارتفعت الديون سالبة العائد حول العالم إلى 16 تريليون دولار

المصدر: لندن - البيان

ارتفعت الديون سالبة العائد حول العالم إلى مستوى قياسي مع تدافع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بعد انقلاب منحنى العائد لسندات الحكومة الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الركود.

وبلغت القيمة السوقية لمؤشر «بلومبيرغ باركليز للديون العالمية سالبة العائد» عند إغلاق الأربعاء 16 تريليون دولار.

وتزايد الطلب على الأصول الآمنة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات السياسية في إيطاليا وهونغ كونغ والأرجنتين، إلى جانب بيانات مخيبة للآمال في أوروبا والصين.

وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال التداولات الآسيوية، لتتداول أدنى مستوى 2% للمرة الأولى عند 1.982% فيما يبلغ على السندات الألمانية -0.201%.