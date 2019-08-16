«علي بابا» يدعم ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين بــ 42%

المصدر: بكين - وكالات

قفزت الإيرادات الفصلية لشركة التجارة الإلكترونية «علي بابا» 42% بدعم ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين، إلى جانب خدمة توصيل الطعام «ele.me» والأعمال السحابية.

وارتفعت إيرادات الشركة الصينية 42% إلى 114.9 مليار يوان (16.3 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 111.6 مليار يوان، وتأتي أغلب الإيرادات من أعمالها للتجارة الإلكترونية، حيث قفزت مبيعاتها 44% على أساس سنوي إلى 99.5 مليار يوان. وزاد صافي ربح الشركة أكثر من الضعف على أساس سنوي إلى 21.2 مليار يوان، وأعلنت «علي بابا» برنامجاً لإعادة شراء الأسهم بما يصل إلى 6 مليارات دولار على مدار عامين.

وتقترب «علي بابا» من تغيير مهم في إدارتها مع استعداد الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ ليحلّ محل المؤسس الملياردير جاك ما في رئاسة مجلس الإدارة خلال سبتمبر المقبل.