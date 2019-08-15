ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

المصدر: واشنطن-أ ف ب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة، مؤكداً وسط صيحات تأييد حشد من العمال بمصنع في ولاية بنسلفانيا «سنغادر إذا لزم الأمر، نعلم أنهم يؤذوننا منذ سنوات، وهذا لن يحدث مرة أخرى».

وفي المقابل قال الكرملين: إن وجود منظمة التجارة العالمية سيكون على المحك إذا انسحبت اقتصادات كبيرة مثل الولايات المتحدة منها.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يهدد فيها ترامب بالانسحاب من المنظمة، وخلال الصيف الماضي قال ترامب: إن منظمة التجارة العالمية تتعامل «بشكل سيئ جداً» مع الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، كما طالب في نهاية يوليو الماضي المنظمة بإصلاحات تحول دون التعامل بطريقة مميزة مع الدول النامية، وتأخذ إدارة ترامب على المنظمة السماح للصين بأن تصنف على أنها دولة نامية، ما يعفيها من بعض الواجبات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين «من الواضح أن وجود منظمات اقتصادية دولية أساسية (مثل منظمة التجارة العالمية) سيكون محل شك كبير بعد انسحاب اقتصادات كبرى منها».