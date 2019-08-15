بكين تتصدر مدن العالم بـ131 مليارديراً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تفوقت العاصمة الصينية بكين على مدينتي نيويورك ولندن بعدد أصحاب المليارات، حيث بلغ عددهم 131 مليارديراً. وتراجعت مدينة نيويورك إلى المركز الثاني بـ 92 مليارديراً، بينما وقعت لندن في المركز الخامس بـ 70 مليارديراً، وذلك حسب مؤشر سبيكتاتور لمدن العالم لأصحاب المليارات.

وسيطرت مدن صينية وآسيوية على قائمة المدن العشرين الأوائل في القائمة، حيث جاءت هونغ كونغ في المركز الثالث، وشنتشن الصينية في الترتيب الرابع، وشانغهاي في المركز الخامس مشاركة مع لندن، وجاءت مدينتا مومباي في المركز الثامن بـ 55 مليارديراً، وبانكوك في المركز التاسع بـ 43 مليارديراً، بينما حلت هانغتشو الصينية في المركز العاشر( 38 مليارديراً)، وجاءت موسكو في المركز السابع ( 62 مليارديراً).

وحلت مدن قوانغتشو الصينية وباريس وطوكيو وسان فرانسيسكو وسنغافورة وتايبيه الصينية وسول و نيودلهي وساو باولو وإسطنبول في المركز من الحادي عشر إلى العشرين على الترتيب.