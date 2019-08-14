أسعار النفط تقفز 4.7 % مع انحسار التوترات التجارية

المصدر: لندن - رويترز

قفزت أسعار النفط نحو 4.7 % أثناء التعاملات أمس بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستؤجل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على بعض المنتجات الصينية، ما أدى لانحسار المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية، والتي دفعت السوق إلى هبوط حاد في الأشهر القليلة الماضية.ومن بين تلك المنتجات الصينية أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية. ومن المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجديدة الشهر المقبل وخلال التعاملات صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.21 دولار، أو 3.81 %، إلى 61.32 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي 2.03 دولار، أو 3.7 %، إلى 56.96 دولار للبرميل.

وقبل مكاسبه أمس كان برنت يجري تداوله منخفضاً أكثر من 20 % منذ أن سجل أعلى مستوى له للعام 2019 في أبريل.

وفي وقت سابق اليوم هبطت علاوة برنت على الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2018 .

وفي وقت سابق من التعاملات هبطت علاوة برنت على الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2018 .

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من 7 ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية.

وتمنح خطة المملكة لطرح شركتها الوطنية للنفط أرامكو السعودية فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم دافعاً آخر للسعودية لتعزيز الأسعار.

وقالت جيه.بي.سي إنرجي للاستشارات ومقرها فيينا «مع التقارير التي تذكر أن أرامكو السعودية تتطلع لطرح عام أولي مرة أخرى، هناك بعض التأييد لفكرة أن السعودية مهتمة كثيراً بأن تكون أسعار النفط قوية ومن ثم فإنها ستخفض إنتاجها».

واتفقت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً منذ الأول من يناير الماضي.

وضغط تنامي حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للطاقة في العالم، بقوة على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

كما ما زالت زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي وتؤثر سلباً على الأسعار.