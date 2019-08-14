الذهب إلى أعلى مستوى في 6 سنوات

المصدر: لندن ــ رويترز

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونغ كونغ وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1515.56 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولاراً. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1526.90 دولاراً للأوقية.

ويُنظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية، على أنه استثمار آمن نسبياً في أوقات الضبابية السياسية والمالية. واستقر الين قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 % إلى 17.29 دولاراً للأوقية. وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2018 عند 17.36 دولاراً. وزاد البلاتين 1% إلى 860.75 دولاراً وربح البلاديوم 0.8 % إلى 1439.11 دولاراً للأوقية.