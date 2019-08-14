أمريكا ترجئ فرض رسوم على منتجات صينية

المصدر: واشنطن-رويترز

أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن إدارة ترامب سترجئ فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على منتجات صينية محددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، والتي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقها الشهر المقبل، وذلك حتى 15 ديسمبر المقبل. جاء هذا الإعلان بعد دقائق قليلة من تأكيد وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء ليو خه أجرى محادثة هاتفية مع مسؤولين تجاريين أمريكيين.

وأوضح البيان إن ليو تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين. وأضاف إن الصين قدمت احتجاجاً قوياً بشأن اقتراح أمريكي لزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية من أول سبتمبر.

وأفاد مكتب الممثل التجاري في بيان إن المنتجات الأخرى التي سيتم تأجيل فرض الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر تشمل «أجهزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو، وشاشات الكمبيوتر، وأنواعاً بعينها من الأحذية والملابس».

ورحب المستثمرون في التكنولوجيا بأنباء تلك الاستثناءات وهو ما دفع مؤشر ناسداك في بورصة نيويورك للصعود 2.8 بالمئة، بينما قفزت أسهم شركة أبل أكثر من 5%.