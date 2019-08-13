80 % تراجع الاستثمارات الصينية في أوروبا

المصدر: ميونيخ -د ب أ

خلصت دراسة نصف سنوية تجريها شركة أرنست إند يونج للاستشارات التجارية إلى أن الاستثمارات الصينية في أوروبا تراجعت بنسبة 80% خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وأفادت الدراسة، بأن الصين استثمرت 2.4 مليار دولار في الشركات الأوروبية خلال النصف الأول، بينها 81 عملية استحواذ وشراء أسهم. وتوصلت الدراسة إلى أن الصين لم تقم بأي عمليات استحواذ في ألمانيا، واستثمرت فقط 505 ملايين دولار في شركات. وكانت الصين استثمرت 10 ملايين دولار فقط في ألمانيا خلال 2018.

وتم منع شركة «سي جي سي سي» من العمل في مجال تزويد ألمانيا بالكهرباء في 2018.