ارتفاع الودائع لدى «المركزي السويسري» بأعلى معدل منذ عامين

المصدر: برن - د ب أ

سجل البنك المركزي السويسري ارتفاع الودائع لديه خلال الأسبوع الماضي بأعلى وتيرة لها منذ أكثر من عامين، وهو ما يشير إلى احتمال تدخل البنك لإضعاف قيمة الفرنك السويسري.

وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفعت قيمة الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي السويسري خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.8 مليار فرنك (2.87 مليار دولار) إلى 586 مليار فرنك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة الفرنك السويسري ارتفعت في مطلع الأسبوع الماضي أمام اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ 2017. كما واصل الفرنك ارتفاعه، حيث ارتفع اليوم بنسبة 0.1% إلى 1.0885 فرنك لكل يورو اليوم. كما ارتفعت قيمة العملة السويسرية بنسبة 4% خلال الشهور الثلاثة الماضية وهو ما يمثل صداعاً للبنك المركزي السويسري.

في الوقت نفسه فإن المخاوف من التأثيرات الاقتصادية للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واحتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على تخفيف السياسة النقدية يؤدي إلى الضغط على الفرنك. وكان الفرنك قد ارتفع بنسبة 5% منذ أبريل الماضي، ليتجاوز مستوى 1.1 فرنك لكل يورو. يأتي ذلك في حين انخفض سعر الفائدة في سويسرا إلى مستويات قياسية ليسجل سالب 0.75%، في الوقت الذي تعهد فيه البنك المركزي السويسري باستخدام آليات التدخل في أسواق العملة إذا دعت الحاجة للحد من ارتفاع الفرنك.