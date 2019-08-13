اقتراب مجموعتي «سي.بي.إس» و«فياكوم» من التوصل إلى اتفاق اندماج

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن مجلسي إدارة مجموعة «سي.بي.إس كورب» و«فياكوم» الإعلاميتين الأمريكيتين اقتربا من الاتفاق على سعر السهم في صفقة الاندماج التي طال انتظارها بين المجموعتين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الصفقة التي ستتم في صورة مبادلة الأسهم بالكامل، حيث يجري بحث معدل مبادلة أسهم الشركتين، ويتراوح بين 0.595 و0.6 سهم من أسهم «سي.بي.إس» مقابل كل سهم من أسهم «فياكوم»، وهو ما يعني أن قيمة «فياكوم» في هذه الصفقة تقترب من قيمتها السوقية الحالية.

ووفقاً لسعر سهمي المجموعتين في بورصة نيويورك أمس، فإن معدل مبادلة الأسهم سيكون 0.588 سهم في «سي.بي.إس» لكل سهم في «فياكوم».

وبحسب المصادر فإن الشركتين تحاولان الوصول إلى اتفاق بشأن معدل تسعير الأسهم، وإعلان صفقة الاندماج اليوم، رغم احتمال تأجيل الإعلان إلى الغد.

يُذكر أن آخر مرة ناقشت فيه المجموعتان صفقة الاندماج كانت منذ أكثر من عام. وقالت مصادر في ذلك الوقت إن مجلس مديري «فياكوم» وافق على 0.6135 سهم من أسهم «سي.بي.إس» مقابل كل سهم من أسهمها التي تملك حق التصويت. وتتوقع الشركتان حالياً خفض النفقات الجديدة بمقدار 500 مليون دولار سنوياً بعد إتمام اتفاق الاندماج، وذلك بعد أن خفضت «فياكوم» حوالي 300 مليون دولار في أنشطتها.

والكيان الجديد سيضم أكثر شبكات التلفزيون الأمريكية مشاهدةً، مع امتلاك شركة الإنتاج السنيمائي «بارامونت» وقنوات التلفزيون مدفوعة الأجر مثل «إم.تي.في» و«نيكلديون». كما ستنهي الصفقة في حال إعلانها اليوم أو غداً، سنوات من محاولات الاندماج الفاشلة بين الشركتين. ووفقاً لسعر سهم «فياكوم» في ختام تعاملات الأسبوع الماضي فإن القيمة السوقية للمجموعة تصل إلى 12 مليار دولار.