إطلاق عملة الصين الرقمية قريباً

المصدر: بكين- وكالات

تستعد الصين من أجل إطلاق عملتها الرقمية المشفرة، التي باتت تمثل حلاً بالنسبة لكثيرين في الصين في ظل الحرب التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع «إنغادجت» التقني عن مسؤول في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين)، أنه يمكن القول إن العملة باتت جاهزة للعمل.

ولم يذكر المسؤول موعداً محدداً لإطلاق العملة الجديدة، والتي تمثل انقلاباً في السياسة الصينية المتبعة تجاه العملات الرقمية، حيث استهجنت بكين استعمالها في البداية.

وبدأ البنك المركزي في الصين أبحاثاً بشأن العملة الرقمية قبل خمس سنوات، أي في عام 2014، قبل أن يستقر على قرار استخدام العملة الجديدة. وبدا أن الحرب التجارية المستعرة بين بكين وواشنطن، سرّعت من مساعي السلطات الصينية ابتكار عملة رقمية خاصة بها.

ويقول البنك المركزي في الصين، إنه يصعب تقليد عملته الرقمية أو اختراقها عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنه وضع قواعد معقدة من أجل حمايتها.