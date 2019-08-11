خبراء صينيون يحذرون من حرب عملات طويلة.. وصندوق النقد ينصف «اليوان»

المصدر: بكين ـ د ب ا

حذر مسؤولون سابقون في البنك المركزي الصيني من مخاطر حرب العملات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد تصعيد مباغت للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن تشين يوان النائب السابق لمحافظ بنك الشعب الصيني قال أمام مؤتمر «التمويل الصيني» بمدينة ييتشون إن وصف الولايات المتحدة للصين بأنها متلاعب بالعملة، يعني أن الحرب التجارية بينهما آخذة في التحول لتصبح حرباً مالية وحرب عملات، وإنه يجب على صناع السياسات الاستعداد لنزاعات بعيدة المدى.

وذكر تشو شياوتشيوان المحافظ السابق لبنك الشعب الصيني - البنك المركزي - أنه يمكن أن يتسع مجال النزاعات مع الولايات المتحدة، ليمتد من الجبهة التجارية إلى مجالات أخرى، مثل المجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية.

ودعا إلى بذل الجهود لتحسين دور العملة الصينية اليوان، من أجل التعامل مع تحديات النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار. وكان البنك المركزي الصيني قد سمح بتراجع سعر اليوان أمام الدولار بسبع نقاط هذا الأسبوع، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتهام الصين بالتلاعب في العملات، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن إلغاء المباحثات المقرر إجراؤها مع الصين الشهر المقبل.

وأوضح تشين يوان أن اتهام واشنطن لبكين بالتلاعب بالعملات هو جزء من استراتيجيتها في الحرب التجارية، وهذا الاتهام سيكون له تأثيره على الصين «بشكل أكثر عمقاً واتساعاً» مقارنة بالخلافات التجارية. وقال إنه بينما يجب على الصين أن تسعى لتجنب مزيد من توسيع النزاعات، يتعين على صانعي السياسات أن يستعدوا لمنازعات بعيدة المدى مع الولايات المتحدة حول العملات، داعياً الصين إلى العمل على زيادة استخدام اليوان في العمليات التجارية الدولية مثل شراء السلع.

وقال جيمس دانييل مدير إدارة الصين بصندوق النقد إن تقييماً لسياسات الصين الاقتصادية وجد أن سعر صرف اليوان في 2018 «لم يكن مقوماً بأعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقة».

وتختلف آراء الصندوق بشأن اليوان مع رأي الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، التي أعلنت هذا الأسبوع الصين «متلاعباً بالعملة» بعد أن سمحت لليوان بأن ينخفض إلى أقل من 7 مقابل الدولار.

في سياق متصل تمسك صندوق النقد الدولي بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية لكن مسؤولاً بالصندوق قال إن صندوق النقد يشجع الصين على أن تنهج سعراً للصرف أكثر مرونة مع تقليل التدخل في سوق العملات.