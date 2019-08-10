«هواوي» تعاقب أمريكا بنظام مضاد لـ«أندرويد»

المصدر: دونغقوان - أ ف ب

رداً على العقوبات الأمريكية كشف عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي» أمس عن نظام جديد لتشغيل هواتفه الذكية ليكون بديلاً عن نظام «أندرويد» الأمريكي.

والنظام الذي أطلق عليه اسم «هارموني أو إس» عرضه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان جنوبي الصين والغرض منه تشغيل فئات مختلفة من أجهزة هواوي في إطار «بيئة رقمية» موحدة (أي شبكة تطبيقات خاصة بالنظام على غرار التطبيقات الخاصة بغوغل ونظامها أندرويد).

وقال «نريد أن نحقق مزيداً من التناغم في العالم»، في وقت وضعت هواوي على القائمة السوداء الأمريكية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين وهو ما تنفيه الشركة. ووجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في مايو في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية.

وإدراج هواوي على اللائحة السوداء يعني أنه لم يعد مصرحاً للشركات الأمريكية بيع الشركة الصينية الرائدة في تقنية شبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5 جي)، منتجاتها التكنولوجية ومنحتها واشنطن فترة إعفاء 3 أشهر تنتهي الأسبوع المقبل.