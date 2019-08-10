ترامب: أمريكا غير جاهزة لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة غير جاهزة لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، ما يعكس المأزق الذي تواجهه المفاوضات بين البلدين.

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حرباً تجارية تبادلا فيها فرض رسوم جمركية، مما أثار اضطرابات في الأسواق المالية ومخاوف بشأن النمو العالمي.

وقال ترامب إن أمريكا لن تدخل في تعاملات مع هواوي الصينية لمعدات الاتصالات لكن ذلك قد يتغير إذا تم عقد اتفاقية للتجارة بين واشنطن وبكين وأجلت واشنطن أمس قراراً بشأن تراخيص لشركات أمريكية لاستئناف التجارة مع «هواوي». ودعا ترامب مجدداً مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض الفائدة بمقدار نقطة مئويـــة كاملـــة، قائــلاً إن السياسـة النقديــة للبنـك تكبل الاقتصـــاد.