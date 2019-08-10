وكالة الطاقة الدولية: نمو بطيء للطلب على النفط في النصف الأول

المصدر: باريس - رويترز

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الدلائل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببا في نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «الوضع يزداد ضبابية.. نمو الطلب العالمي على النفط كان بطيئاً للغاية في النصف الأول من 2019». وأضافت الوكالة ومقرها باريس إنه عند المقارنة مع الشهر نفسه من 2018، يكون الطلب العالمي انخفض 160 ألف برميل يومياً في مايو، مسجلاً ثاني انخفاض على أساس سنوي في 2019.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يومياً مسجلاً أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.

وقالت الوكالة «آفاق التوصل إلى اتفاق سياسي بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت. قد يؤدي هذا إلى تقلص النشاط التجاري ونمو أقل للطلب على النفط».

توقعات منخفضة

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون برميل يومياً و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب، وأشارت إلى أن الصين هي المصدر الوحيد الكبير للنمو بمقدار 500 ألف برميل يومياً في النصف الأول من العام الجاري. وقالت إن نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند بلغ 100 ألف برميل يومياً فقط في الفترة من يناير إلى يونيو.

وقال التقرير «التوقعات هشة مع وجود احتمال أكبر لإجراء مراجعة بالخفض أكثر من المراجعة بالرفع». في غضون ذلك، تسبب قيود الإمدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها شحاً بالسوق وتلقى الدعم من تباطؤ الإنتاج من خارج المنظمة.

لكن الوكالة تقول إن التوازن سيكون مؤقتاً إذ أنها تتوقع نمواً قوياً للإنتاج من خارج أوبك في 2020 عند 2.2 مليون برميل يومياً، وتتنبأ بأن سوق النفط العالمية ستحظى «بإمدادات جيدة». وتقول وكالة الطاقة الدولية إن المخاوف الاقتصادية تطغى على العوامل الجيوسياسية، لكن سوق النفط ما زالت تتابع عن كثب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج.

صعود برنت

في سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط أمس في الوقت الذي تلقت فيه بعض الدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج أوبك، على الرغم من أن المخاوف بشأن النزاع التجاري الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين تكبح المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.54 دولاراً للبرميل مرتفعة 16 سنتاً أو 0.3% مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.68 دولاراً للبرميل مرتفعة 14 سنتاً أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

واهتزت الأسواق المالية العالمية على مدى الأسبوع الفائت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوماً بنسبة 10% على المزيد من السلع الصينية اعتباراً من سبتمبر وفي الوقت الذي أوقد فيه انخفاض اليوان مخاوف بشأن حرب عملات.