«برودكوم» تستحوذ على قطاع في «سيمانتيكس» بـ10.7 مليارات دولار

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلنت شركة «برودكوم» أنها وافقت على شراء قطاع خدمة الشركات في شركة سيمانتيكس للبرمجيات مقابل 10.7 مليارات دولار نقداً.

تأتي الصفقة التي كان من المتوقع إبرامها قبل نهاية الربع المالي الأول بالنسبة لبرودكوم في يناير الماضي، بعد أقل من شهر من فشل محادثات الشركتين للتوصل إلى اندماج كامل بينهما.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن الاستحواذ على قطاع خدمة الشركات في سيمانتيكس هو ثاني أكبر صفقات برودكوم في مجال البرمجيات، بعد الاستحواذ على شركة «سي.إيه تكنولوجيز» العام الماضي. ويسعى هوك تاك الرئيس التنفيذي في برودكوم إلى التوسع في مجال أصول البرمجيات بعد سلسلة صفقات الاستحواذ التي قام بها في مجال شركات الرقائق الإلكترونية.