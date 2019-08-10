5.24 مليارات دولار خسائر «أوبر» في الربع الثاني

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أخفقت شركة «أوبر تكنولوجيز» لخدمات النقل الذكي في طمأنة المستثمرين بشأن آفاق النمو أو تحقيق أرباح في المستقبل القريب، بعدما أعلنت أنها تكبدت خسائر بقيمة 5.24 مليارات دولار في الربع الثاني، في أعلى معدل خسائر تتعرض له الشركة على الإطلاق.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الجانب الأكبر من خسائر «أوبر» يرجع إلى تعويضات جراء الطرح الأولي للأسهم في مايو الماضي، وهي نفقات تقليدية تتكبدها الشركة عند طرح أسهمها للاكتتاب للمرة الأولى.

وأضافت «بلومبرج» أن المحللين الاقتصاديين أعربوا عن قلقهم بشأن معدلات نمو المبيعات المخيبة للآمال للشركة، حيث حققت الشركة زيادة في الربع الثاني نسبتها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أدنى معدل نمو في تاريخ الشركة التي يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وحققت «أوبر تكنولوجيز» في الربع الثاني عائدات معدلة بقيمة 2.87 مليار دولار، فيما كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تحقق الشركة 3.05 مليارات دولار.

ونقلت الوكالة عن دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله الأسبوع الماضي إن «أوبر تكنولوجيز» لديها مشكلة ترهل هيكلها، مشيراً إلى أن الشركة سوف تقوم بتسريح 400 موظف في قطاع التسويق. وأظهرت البيانات المالية التي نشرتها «أوبر تكنولوجيز» أمس نجاح الشركة في تحقيق استقطاعات ضريبية تصل إلى 6.1 مليارات دولار، وهو ما سيساعدها في خفض قيمة فاتورة ضرائبها لسنوات مقبلة.

وحصلت الشركة على هذه الاستقطاعات الضخمة قبل الطرح العام الأولي لأسهمها في مايو الماضي من خلال نقل بعض فروعها الدولية إلى دول أخرى.